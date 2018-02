Memória do pai ausente

Tão logo sua mãe Hélène morreu, em setembro de 2006, o fotógrafo inglês Phillip Toledano, de 43 anos, começou um blog. Nele, colocou fotos do pai idoso, Edward, um ator americano que trabalhou, nos anos 1930, em filmes B do detetive Charlie Chan e passou os últimos anos de sua vida perdendo gradativamente a memória. Toledano fez do blog um comovente diário íntimo em que registrou sua relação com o pai, morto em março de 2009. Nele, tentou entender seu trauma ao descobrir o quanto a mãe o protegeu da dramática perda de memória do pai, tão curta, no fim da vida, que a cada 15 minutos, após voltar do funeral da mulher, ele perguntava ao filho por que ninguém lhe tinha dito que ela morrera. Edward não tinha nenhuma recordação desse acontecimento. O filho foi obrigado a inventar uma mentira: a mãe, franco-marroquina, estaria em Paris cuidando do irmão doente.

O livro Dias Com Meu Pai, publicado pela Alles Trade, resume o conteúdo do blog de Toledano, um fotógrafo de publicidade que não conseguiu conter as lágrimas ao anunciar aos leitores que seu pai havia morrido na semana de seu 99.º aniversário. Entre 2006, quando começou a cuidar do pai, e os últimos dias do veterano ator e pintor, Philip esteve à espera, "aterrorizado com a possibilidade de que ele morresse quando eu estivesse longe". Não queria que o pai partisse rodeado de estranhos ou ligado a máquinas. A morte, porém, veio calma. O fotógrafo passou a noite segurando-lhe a mão e ouvindo sua respiração, até que Edward morreu, silencioso e frágil como um passarinho carregado pelo vento. Carla, sua nora adorada, estava ao seu lado.

Toledano não imaginava que esse diário fosse interessar a alguém além dele. Com as inúmeras mensagens eletrônicas recebidas, decidiu registrar as últimas imagens do pai num livro - e elas são, de fato, tocantes, tanto como as de um antigo filme de Gilbert Cates (Meu Pai, Um Estranho/I Never Sang for My Father/1970), em que Gene Hackman tenta entender a difícil personalidade do pai Melvyn Douglas, dominador e onipresente. A diferença é que o fotógrafo Toledano conseguiu acertar as contas com Edward, descobrindo ainda como o pai era engraçado. À maneira do sarcástico pintor modernista Flávio de Carvalho, que desenhou sua mãe no leito de morte, Toledano tratou igualmente com humor os últimos anos de vida do pai, colocando às vezes cílios postiços em sua máscara de dormir.

"Meu pai era muito atraente quando jovem", conta o fotógrafo. De fato, vendo seus filmes dos anos 1930 - nenhum deles memorável -, Edward parecia mesmo destinado a ser astro de Hollywood. Por isso, quando se olhava no espelho, já velho, a imagem que este lhe devolvia era desoladora. Como foi um homem que sempre cuidou do físico e da saúde, a perda da beleza o transtornou profundamente, a ponto de Phillip ter de pintar seus cabelos brancos com um lápis de maquiagem para levá-lo ao médico, quando completou 98 anos.

Por vezes, Edward esquecia que Carla era a mulher do filho, reparando em pequenos detalhes de seu corpo e elogiando o vestido novo da nora. "Ele também se tornou um velhote um pouco atrevido", recorda Toledano, contando que o velho ator adorava ver Carla de saia curta. Sua mulher, de bom humor, sugeriu que seria bom arranjar uma garota do Hooter"s (uma rede americana de restaurantes conhecida por suas garçonetes de uniformes provocantes) para ler o jornal no quarto do sogro.

São histórias como essa que marcam esse livro emocionante sobre a relação pai e filho, sendo ambos famosos mas quase desconhecidos um para o outro. Edward Toledano, além de ator, foi um bom pintor (com telas na Tate e no Instituto Smithsonian). O filho, fotógrafo com trabalhos publicados nas principais revistas do mundo (Esquire, Vanity Fair), prestou sua última homenagem exibindo essas fotos numa exposição da Galeria 339, da Filadélfia, em novembro do ano passado. Alguém precisa mostrá-las também aqui.

DIAS COM MEU PAI

Autor: Phillip Toledano

Tradução: Ricardo Nuno Silva. Editora: Alles Trade (100 págs., R$ 39)