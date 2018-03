Memória de um frustrado futuro

JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA

O último romance de Miguel Sanches Neto desenvolve com êxito um registro que não é dominante em sua obra. Ora, tanto nos contos quanto em seus romances mais conhecidos o autor aprimora um exercício memorialístico de grande interesse, equilibrando o traço autobiográfico da prosa do escritor com a vocação ensaística do crítico e professor de literatura. Por exemplo, no conto Então Você Quer Ser Escritor?, ele realiza perfeitamente essa oscilação produtiva entre duas vocações. Em A Máquina de Madeira, porém, a dicção memorialística naturalmente se encontra constrangida pelo gênero do romance histórico.

A narrativa trata da vida e sobretudo de uma invenção do padre Francisco João de Azevedo (1814-1880). Nascido em João Pessoa, formado no Recife, ele se dedicou a uma série de inventos, com destaque para uma revolucionária máquina taquigráfica. O romance principia em 1861, ano em que o padre chega ao Rio de Janeiro, a fim de apresentar seu engenho na Exposição Nacional:

"Quem olhasse as mãos de Francisco João de Azevedo segurando a amurada do navio veria as mãos de um operário. Não que fossem grandes, eram no tamanho um tanto femininas, mas tinham a rudeza própria de quem se dedicava a ofícios manuais. (...) Mas ele não tinha vergonha do aspecto delas, no fundo sentia orgulho, pois lembravam seu passado de órfão afeito ao trabalho".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eloquentes como as mãos descomunais de um Paulo Honório ou as dos homens dos quadros de Portinari, as mãos do padre traziam na pele a inscrição da orfandade - autêntico símbolo da circunstância provinciana. Personagem eternamente deslocado, suas mãos se transformam em inesperada metonímia das contradições que o definem.

Logo na segunda página do romance, o vínculo entre os dois termos é esclarecido no entusiasmo dos que desembarcavam, "revelando a euforia própria de quem chega à Corte depois de ter deixado para trás a província e sonha viver grandes acontecimentos". Em A Máquina de Madeira, de fato, o autor elabora uma sutil analogia entre a orfandade do padre inventor, sua condição provinciana e o próprio lugar do Império brasileiro no concerto das nações oitocentistas - expressão cara ao utópico projeto de uma Weltliteratur. Ainda no primeiro capítulo o círculo se fecha, no passeio do protagonista na incontornável rua do Ouvidor:

"Era a civilização, reduzida às suas novidades, um outro império, o da moda. Só o que vinha de fora existia (...), principalmente as mulheres francesas nas lojas e nos hotéis de artistas, porque urgia viver em Paris."

Com esses elementos, arma-se a equação decisiva: as províncias estão para a Corte, assim como a Corte de Dom Pedro II está para as nações europeias! Portanto, o escritor ou inventor brasileiro é órfão do reconhecimento pleno de suas descobertas, pois dificilmente ele superará a condição provinciana - periférica, não hegemônica, em vocabulário contemporâneo.

O invento do padre é considerado ocioso pelos poucos que se dignam a examiná-lo, e simplesmente é menosprezado pela maioria. A máquina de madeira foi premiada em 1861, mas, no ano seguinte, não foi levada à Exposição Internacional, ocorrida em Londres, porque "alegando falta de espaço, a comissão não a escolheu". O Império buscava projetar a imagem do Brasil como o celeiro potencial do mundo. Nesse contexto, qual a "utilidade" de uma máquina de escrita?

Na segunda parte do romance, outra viagem frustrada, dessa vez a Nova York, sela o destino do padre: um astuto homem de negócios, Yost, conhece o invento, compreendendo imediatamente sua importância. Ele seduz o padre com a possibilidade de comercializar sua invenção nos Estados Unidos, obtendo um "plano de construção da máquina". Naturalmente, de posse dos papéis, desaparece. Contudo, "cinco anos depois alguém trouxe um jornal sobre o grupo que criou a Remington n.º 1". Claro: o nome de Yost se encontrava entre eles...

A estrutura do romance é muito bem pensada, pois "Londres" e "Nova York" anunciam as duas grandes perdas do inventor brasileiro: no primeiro caso, ele não pôde tornar sua criação visível; no segundo, por isso mesmo, seu engenho foi apropriado por um esperto comerciante estrangeiro. Eis a perversa consequência "lógica" do desinteresse que o padre enfrentou em seu país. Miguel Sanches Neto também lança mão de vários registros discursivos para ambientar a narrativa. Desse modo, transmite informação histórica sem comprometer a densidade da prosa, que incorpora versos e textos célebres como se lançasse pistas aqui e ali para a reinvenção do leitor.

Ao tratar das desventuras do padre, o autor discute a condição do escritor brasileiro, pois não é verdade que a "universalidade" deste ou daquele autor depende mais do idioma no qual escreve do que da qualidade intrínseca de sua obra?

Romance histórico, sim; porém, bem temperado por um impulso memorialístico.

Ainda que sejam as memórias póstumas de um futuro que não se materializou.