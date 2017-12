Memorabilia de Bond e violão de Chris Martin vão a leilão em Londres

Da réplica do revólver usado no filme de James Bond 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro ao violão do líder do Coldplay, Chris Martin, uma série de objetos de memorabília do mundo do entretenimento irá a leilão em Londres nesta semana.

A Bonhams está colocando à venda itens relacionados aos filmes 007, bem como fotografias, pôsters e adereços de filmes e programas de televisão em sua "Venda de Memorabília do entretenimento", em 24 de junho.

Entre os destaques está o violão de Martin usado na gravação do álbum de estreia da banda, o sucesso Parachutes, com estimativa de arrecadar de 7 mil a 9 mil libras.

"Esse é o violão que Chris comprou e levou para a universidade com ele em 1996, então é realmente isso se você gosta bem do começo da história do Coldplay", disse Stephen Maycock, da Bonhams. "Na universidade a banda tomou forma e o violão foi usado na gravação de seu primeiro álbum."

Do mundo dos filmes, uma réplica da arma de 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro assinada pelo intérprete de Bond Roger Moore está em oferta, com valor estimado em 2.500 a 3.500 libras.