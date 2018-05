Membros da CPI do Ecad devem se reunir na próxima semana

No mesmo dia, na Câmara dos Deputados, músicos e advogados ligados ao tema dos direitos autorais foram ouvidos pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara para falar sobre o Ecad. O debate foi centrado na reforma na Lei de Direitos Autorais (9.610/98), que teve um seminário em Brasília na segunda e terça-feira. No encontro, o cantor e compositor Leoni contou que fez pesquisa no portal Ecadnet e não achou referência ao intérprete Kid Abelha em nenhuma música famosa do grupo. O Kid Abelha é um dos grupos que mais emplacaram hits nas rádios e TVs brasileiras nos últimos 20 anos. "Acho que o Ecad representa mais os detentores de direitos autorais, aí falando de editoras e gravadoras. Representa mais esses grandes detentores do que nós autores, que, como arrecadação, somos insignificantes. Entre os 25 maiores arrecadadores do Ecad, só temos seis autores. O resto são empresas", disse Leoni.