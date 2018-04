O mundo mudará e será melhor quando nós decidirmos intimamente nos converter em pessoas melhores, em gente que assuma responsabilidades para com os que estejam nas camadas inferiores, contribuindo para que tudo evolua de acordo com a sua natureza inerente. Sempre haverá algo ou alguém inferior a você, assim como também sempre haverá algo ou alguém acima de você. O Universo é feito de camadas de hierarquias por onde a infinita Vida circula. Esta circulação é automática e instintiva nos mundos mineral, vegetal e animal, porém, quando chega à nossa humanidade encontra o terreno do livre-arbítrio, mediante o qual nada pode ser forçado, tudo deve ser decidido. Melhorar ou não melhorar não são circunstâncias, mas decisões humanas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A preguiça parece uma recompensa, mas não é. A preguiça é um vício que tende a complicar todo o panorama de sua vida, já que altera a ordem dos fatores e subverte a hierarquia das prioridades. Resista à preguiça!

TOURO 21-4 a 20-5

Dramas e comédias são condições inerentes à vida humana. Porém, as coisas não se reduzem a isso, há mais, há muito mais para ser experimentado. Porém, para isso você deverá ter vontade de ir além do que seria normal.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Situações sérias acontecem, mas não por ser complicadas em si, e sim porque as pessoas são complicadas, elas exigem definições em circunstâncias que não as comportam. Brinde com leveza a esse tipo de situação.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A maior aventura é mergulhar na vida interior e lá transformar o que em outros tempos você teria tentado modificar nos relacionamentos e circunstâncias externas. Dominar a mente

é a maior aventura de todas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Perder a paciência e tomar atitudes agressivas há de ser uma eventualidade. Se por acaso isso se converter em rotina, então você deve suspeitar que algo muito errado está em andamento, algo que não é bom para ninguém.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Obedeça às regras e leis para proteger as pessoas próximas. Quando não for possível fazer isso, ou você desejar aventurar-se, procure sempre agir de uma forma em que possíveis erros não contaminem seus próximos.

LIBRA 23-9 a 22-10

A satisfação não depende apenas do exercício da sexualidade, em muitos casos é mais satisfatório conversar ou trocar gestos carinhosos do que dedicar-se ao exercício físico da sexualidade. Cada coisa em seu lugar.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A insegurança é própria de almas livres, já que se você só tivesse certezas a respeito de tudo, apesar de não sofrer mais de insegurança, você tampouco teria margem de manobra para mudar de opinião ou decisão.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O temor de cair nas armadilhas do caminho não deve ser superior à boa vontade de compartilhar o melhor do seu coração com o maior número possível de pessoas. Com essa fórmula, tudo dará certo sempre.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Não haverá a mesma margem de segurança de outrora. Essa já era bastante reduzida e instável, mas o mundo tornou-se um lugar mais perigoso e incerto no qual evoluir, e isso tornou a segurança quase impossível.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Renda-se à evidência de que suas necessidades particulares não são mais importantes do que as necessidades alheias. O aparente desequilíbrio e discordância entre as necessidades resolve-se dando mais ênfase ao bem comum.

PEIXES 20-2 a 20-3

Desapegue-se de desejos que nunca deram certo e que com o tempo foram se convertendo em mera teimosia. Desapegue-se desses desejos antes que sirvam para afundar você num terreno cheio de ressentimentos.