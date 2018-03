Melhor perdoar

Melhor tratar com compaixão e perdoar esse monte de gente de língua desenfreada que diz palavras injuriosas, convencida de que diminuindo o valor dos eventuais adversários políticos aumentaria o próprio. Quando um ser humano ridiculariza ou difama seus semelhantes, faz o mesmo consigo. Isso é proverbial, quem cospe para cima acaba cuspido. É o caso de perdoar e não de entrar na briga com essa gente, porque odiar o ódio é contaminar-se com o mesmo. A imundície das palavras não se ajusta à civilização que está em gestação, pois mesmo que ela ainda não dê sinais externos inequívocos de manifestação, há toda uma prontidão interna que declara o futuro de nossa espécie. Nós somos responsáveis pelo que dissemos, pensamos e desempenhamos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Prefira a liberdade e, por isso, considere a possibilidade de não ser tão urgente ou imprescindível tomar decisões agora. É que cada decisão tomada delimitaria o campo de atuação futuro, restringindo a liberdade.

TOURO 21-4 a 20-5

A verdade é dura, mas é a verdade, isto é proverbial. Prefira a dureza da verdade, sem que necessariamente você tenha de assumi-la publicamente. Sem essa corajosa atitude, nenhum progresso poderia acontecer.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Conselhos simpáticos nem sempre servem para proteger, pois em muitos casos são produto de sedução e engano. Em alguns casos, as adversidades e pressões são úteis para você prestar mais atenção ao caminho.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A vitória evoca represálias, porque é insuportável do ponto de vista das pessoas que acham que só elas merecem a vitória. Por isso, encare como bom sinal de sua vitória o fato de as pessoas provocarem contratempos.

LEÃO 22-7 a 22-8

As limitações precisam ser tratadas com carinho, porque são oportunidades valiosas para sua alma se aprimorar e andar pelo caminho do progresso com segurança. Sem limitações, os erros continuariam sendo cometidos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo que acontece atualmente é produto de decisões passadas, mas especialmente da natureza dos pensamentos que você se permitiu pensar a maior parte do tempo. É inevitável que os pensamentos se tornem reais.

LIBRA 23-9 a 22-10

Apesar dos diferentes apelos, nada pode obrigar uma pessoa a permanecer num relacionamento se ela não o deseja. Os relacionamentos podem ser motivados por diversos interesses, mas só acontecem pela vontade de acontecer.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ainda que você ame seus hábitos, agora precisará renovar-se e, por isso, esses hábitos amados vão transformar-se em contratempos que atrasarão o processo de renovação. Hábitos novos devem substituir os antigos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Antes de dedicar seu corpo e alma aos novos empreendimentos, reserve um tempo para reparar os erros de proporção e conceito que foram cometidos no passado, quando as coisas não iam de vento em popa.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Quanto mais remexer, mais fedor subirá. Porém, sem remexer não seria possível limpar a área dos relacionamentos e, com isso, superar as contrariedades e ficar livre para empreender algo novo e diferente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Diversos planos são postos em marcha na calada da noite, para atrapalhar. Porém, apesar de todo o esforço, há na alma de nossa humanidade a vontade de superar esse jogo sinistro de adversidades inventadas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Situações tensas e perigosas podem servir para que as coisas funcionem de forma mais sábia. Porém, nada disso aconteceria por si só, é necessário haver uma prontidão interna que incline tudo na direção do progresso.