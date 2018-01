Melhor para ouvir a dois Apesar do inegável talento, lidar com o fracasso sempre foi uma constante na vida de Anthony Hamilton. Não havia burburinho que desse conta de colocá-lo entre os barões modernos do R&B. Por muito tempo, ele viveu de escrever músicas para os outros e até chegou a emprestou sua voz para acompanhar D'Angelo em turnês mundo afora. A volta por cima veio com uma indicação para o Grammy, em 2003, por uma colaboração em faixa do Napy Roots.