Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano'

O diretor Alan Taylor, da série "Família Soprano", ganhou, em Los Angeles, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor do ano na categoria drama, pelo episódio "Kennedy And Heidi". Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados Os outros indicados na categoria eram: Felix Alcala ("Battlestar Galactica"/Episódio: Exodus, part 2), Bill D'Elia ("Justiça sem Limite"/Episódio: Son of the Defender), Peter Berg ("Friday Night Lights"/Episódio piloto), David Semel ("Heroes"/Episódio: Gênesis), Jack Bender ("Lost"/Episódio: Through the Looking Glass) e Thomas Schlamme ("Studio 60"/Episódio piloto). No ano passado, o vencedor do prêmio foi Jon Cassar, da série "24 Horas".