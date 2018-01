Mel Lisboa vai protagonizar espetáculo sobre Rita Lee Desde aquela adorável participação no Festival da Record, com os Mutantes, acompanhando Gil em "Domingo no Parque", foram 45 anos pulando de palco em palco. A trajetória da menina de cabelos vermelhos e escorridos e coração desenhado na bochecha foi esquadrinhada no livro "Rita Lee Mora ao Lado", do amigo Henrique Bartsch.