Mel Lisboa, nas telonas de Gramado e em tour por Chicago De sex shops, passando por bares gays, docerias e grandes parques, Mel Lisboa fez um tour completo por Chicago, nos EUA. O passeio começa no Millennum Park, bem no coração da cidade, e vai ao ar na próxima quarta-feira, no "Oi Mundo Afora", às 23h45, no GNT. "Sonhos e Desejos", filme de Marcelo Santiago que Mel protagoniza, foi exibido nesta quarta-feira no 34.º Festival de Gramado. A produção concorre na categoria melhor longa-metragem. Baseado no livro "Balé da Utopia", de Álvaro Caldas, "Sonhos e Desejos" concentra-se no triângulo amoroso formado entre dois guerrilheiros (Felipe Camargo e Sérgio Marone) e a bela Cristiana (Mel Lisboa).