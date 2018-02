Mel Lisboa atua em 'Homem não Entra', na Cracolândia

É na Rua do Triunfo, reduto da Boca do Lixo paulistana, que ela apresenta o novo espetáculo. Dirigida por Paulo Faria, a obra revê um episódio verídico da história da cidade: em 30 de dezembro de 1953, o então prefeito Jânio Quadros expulsou cerca de 1 mil prostitutas do Bom Retiro, onde havia a chamada Zona Livre, e as confinou na região da Luz. "É tanta coisa que tem para investigar a partir de um fato histórico isolado", considera Mel. "O antes, o depois, os porquês, o que estava acontecendo em São Paulo e no País. E a óbvia ligação com o que está acontecendo agora."

Ambientada como um faroeste, a trama de Homem Não Entra foca em uma história do passado. Mas está continuamente a tratar de assuntos que reverberam diretamente no atual debate sobre a Cracolândia: Põe sob suspeita a ação policial na região, a internação compulsória de viciados e as medidas de "higienização" social, que volta e meia são anunciadas para a área. "As pessoas, às vezes, não entendem o que eu estou fazendo aqui. Tem gente que acha o máximo, mas tem quem ache que eu sou maluca. É um lugar para onde ninguém quer olhar. Ninguém quer vir para cá, ninguém quer andar pelo centro, olhar para a própria história", diz ela, que faz a cena final da montagem à meia-noite, no meio da rua. Tudo em meio a mendigos, prostitutas e usuários de crack que frequentam a região.

"Eu mesma não conhecia essa parte da cidade. Mas ao ver tudo isso você tem duas opções: ou você desiste, admitindo que é algo do qual talvez não queira falar, ou você encara. E eu encaro. Porque é impossível vir aqui, ver tudo isso e ignorar. Vou voltar para minha casa, ficar lá no meu cantinho e fingir que isso não existe? O simples fato de estar aqui, fazendo um espetáculo que toca nesses assunto, já é, em si, uma atitude política."

HOMEM NÃO ENTRA - Sede Luz do Faroeste. Rua do Triunfo, 305, metrô Luz, telefone 3362-8883. Sáb., 23 h; dom., 17 h. Pague quanto puder. Até 18/8.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.