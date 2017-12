Mel Gibson visita cidade colombiana de Cartagena de Índias

O ator e diretor americano Mel Gibson chegou na quarta-feira, 14, à cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, acompanhado por um de seus filhos. Gibson chegou na cidade à tarde, em um vôo particular, e passeou com dois amigos pelo centro da cidade caribenha, onde jantou em um famoso restaurante especializado em comida cubana. Mais tarde, o protagonista de Mad Max e diretor de Apocalypto e A Paixão de Cristo caminhou rumo a um hotel próximo, construído em 1994, sob o antigo convento das irmãs clarissas. Mel Gibson, que fumava constantemente, percorreu as velhas ruas da cidade durante quase uma hora, e foi assediado pela população local. A imprensa local especulou os possíveis motivos da viagem de Gibson, e divulgou que ele talvez esteja estudando cenários para uma futura produção. Em março, ele visitou cidades da Costa Rica. O ator parece ter se recuperado da polêmica causada em julho do ano passado, quando foi preso em Malibu, nos EUA, por dirigir embriagado e fazer declarações anti-semitas a um policial.