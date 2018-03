Mel Gibson: us$ 750 mil a ex-namorada Um juiz determinou que Mel Gibson pague US$ 750 mil em indenização à sua ex-namorada após longa disputa sobre a guarda de sua filha mais nova. Peter Lichtman anunciou a decisão ontem sobre a quantia que o ator terá de pagar à russa Oksana Grigorieva. O acordo prevê que Gibson continue pagando pela mansão onde mora a ex-namorada junto com a filha Lucia, de quase 2 anos. Quando a garota completar 18, a Justiça determinou que a casa deverá ser vendida e a filha de Gibson ficará com a quantia. Além disso, a decisão judicial estipula que Lucia receba a mesma quantidade de dinheiro destinada aos outros sete filhos do ator. / AP