Mel Gibson põe à venda imóvel na Costa Rica por US$ 29,8 mi

O diretor de "Coração Valente", que após décadas de estrelato enfrenta uma série de constrangimentos públicos nos últimos anos, decidiu vender a propriedade para reduzir sua carteira imobiliária após seu divórcio.

A empresa Christie's International Real Estate, especialista em imóveis de luxo, deve anunciar formalmente a oferta nesta sexta-feira.

O imóvel fica sobre a praia Barrigona, na costa do Pacífico, logo ao sul da fronteira com a Nicarágua. Ele é composto por três casas sobre o morro, a maior das quais com sete dormitórios, e vista para o mar e a floresta.

Cada mansão nessa antiga fazenda pecuarista é decorada com madeiras nativas da Costa Rica e com azulejos franceses e italianos, além de ter múltiplas varandas e uma piscina privada.

Gibson, de 56 anos, tem sete filhos de um longo casamento que terminou em divórcio em 2009, depois de ele ser detido ao dirigir embriagado em Malibu. Ele também teve uma criança com a pianista russa Oksana Grigorieva, com quem teve um amargo rompimento.

O astro e sua ampla família usavam o imóvel antes dos problemas na vida pessoal dele. Gibson teria se refugiado no local durante seus problemas judiciais com Grigorieva. Ele também foi fotografado lá com ela em 2009, pouco antes de a esposa pedir o divórcio.

(Reportagem de Chris Michaud)