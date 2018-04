Mel Gibson cumpriu punições por dirigir bêbado, diz advogado O ator e diretor de cinema Mel Gibson cumpriu as condições estabelecidas por um tribunal como punição por ter sido flagrado dirigindo alcoolizado, no ano passado, disse seu advogado a um juiz na quinta-feira. O incidente ganhou ainda mais destaque porque Gibson, 51 anos, fez declarações anti-semitas ao ser preso em Malibu, Califórnia, em julho de 2006. Ele pediu desculpas posteriormente. Gibson foi condenado a três anos de liberdade vigiada, a multa de 1.400 dólares e a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Seu advogado Blair Berk compareceu à audiência em Malibu, um sofisticado bairro à beira-mar nos arredores de Los Angeles, e apresentou ao juiz documentos mostrando que seu cliente pagou as multas, foi às reuniões do AA e vem cumprindo as normas da liberdade vigiada. O juiz disse a Berk que Gibson deve estar presente na próxima audiência, marcada para 15 de fevereiro de 2008. (Por Bob Tourtellotte)