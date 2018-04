Mel Gibson anuncia gravidez de namorada russa

"É verdade", disse Gibson durante participação no programa de tevê "The Tonight Show With Jay Leno", após ter sido perguntado sobre as especulações a respeito da gravidez da música Oksana Grigorieva.

Gibson, de 53 anos, que já tem sete filhos, não deu muitos detalhes, respondendo com uma brincadeira, "um ser humano, acho", quando Leno perguntou se o bebê era menino ou menina.

O astro de "Máquina Mortífera" descartou planos de casamento: "Quem faria isso duas vezes?".

A mulher de Gibson, Robyn, entrou com pedido de divórcio no mês passado, citando diferenças irreconciliáveis com o ator.

Gibson, vestido de calça jeans, blazer azul e camisa branca, disse que ele e sua mulher se separaram há três anos, pouco após ele ter sido detido em Malibu por dirigir bêbado e ter ofendido os judeus enquanto estava embriagado.

Ele pediu desculpas e procurou ajuda para o alcoolismo.

Gibson disse ao apresentado Jay Leno que conheceu Grigorieva, de 39 anos, em 2008, após a cantora e pianista ter sido contratada pela gravadora Icon Records, de Gibson. Eles aparecerem em público juntos no mês passado numa exibição de "X-Men Origens: Wolverine".

Gibson foi criado na Austrália e era um dos astros de maior salário e mais popular do cinema norte-americano nos anos 1990, quando ganhou os Oscar de melhor diretor e melhor filme por "Coração Valente", de 1995.