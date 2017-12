Mel C fala sobre possível retorno das Spice Girls

A britânica Melanie C, ex-integrante das Spice Girls, reconheceu que o grupo poderia retornar "em breve" aos palcos, o que representaria um "adeus final" e uma mostra de "agradecimento" a seus fãs. Em entrevista à emissora britânica BBC, Mel C concedeu crédito às especulações. "Pela primeira vez há algo de verdade nos rumores. Estivemos falando sobre isso e poderia ocorrer", afirmou. Mel C reconheceu que não era favorável a uma volta do grupo para "não quebrar o encanto". "Sempre disse que não queria fazê-lo, porque o passado é o passado. Foi algo incrível, mágico. Nunca poderíamos voltar a recriá-lo", explicou. No entanto, Mel C, apelidada de "Sport Spice", disse que, dada a expectativa criada em torno de um hipotético retorno, também não queria ser "a pessoa que impediria o grupo de voltar a ter cinco integrantes". As outras Spices, Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton e Victoria Beckham, defendem a idéia. "Se as Spice Girls voltassem a cantar juntas, seria durante um período de tempo muito curto. Seria como um adeus final e como agradecimento a todos os fãs de todo o mundo", afirmou. O grupo pode lançar no fim de ano um álbum com seus grandes sucessos e se fizer uma turnê provavelmente passaria por Londres, Tóquio e Las Vegas.