Meirelles participa de bate-papo sobre 'Ensaio' em SP O cineasta Fernando Meirelles participa de um bate-papo hoje sobre o seu último longa-metragem, Ensaio Sobre a Cegueira, no HSBC Belas Artes, em São Paulo. O debate vai ocorrer logo após a exibição do filme, que terá início às 19 horas. A entrada é franca e as senhas devem ser retiradas a partir das 18 horas. Ensaio Sobre a Cegueira, adaptação do livro homônimo de José Saramago, conta a história de uma inexplicável epidemia de cegueira branca, que leva pouco a pouco os seres humanos a lutar por necessidades básicas e expor seus instintos primários, sem distinção de raça, cor, sexo ou classe social. O HSBC Belas Artes fica na R. da Consolação, 2.423. Tel. (011) 3258-4092. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.