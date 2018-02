Meirelles lança livro 'Cegueira, um Ensaio' em SP Fernando Meirelles faz hoje bate-papo e sessão de autógrafos para o lançamento do livro "Cegueira, Um Ensaio", a partir das 18h30, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O livro reúne histórias, depoimentos, fotos e detalhes dos bastidores de "Ensaio sobre a Cegueira", filme baseado na obra de José Saramago. "Houve um tempo em que eu respondia que não queria ver a cara das minhas personagens quando me chegavam pedidos de adaptação", conta o romancista portugûes em um dos depoimentos do livro. A Livraria da Vila Shopping Cidade Jardim fica na Avenida Magalhães de Castro, 12000. Informações pelo telefone (11) 3755-5811. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.