Meirelles filma Ensaio Sobre a Cegueira em Montevidéu

A Cidade Antiga de Montevidéu, centro financeiro do Uruguai, mudou de cara nos últimos dias e ganhou uma inusitada paleta de cores para a filmagem do filme Ensaio Sobre a Cegueira (Blindness), do diretor brasileiro Fernando Meirelles. O filme é uma adaptação do livro do Prêmio Nobel português José Saramago. Além de Montevidéu, será filmado em Toronto (Canadá) e São Paulo. Quatro ruas de uma parte decadente da Cidade Antiga recuperaram seu brilho, praticamente transformadas num set de Hollywood. As fachadas de várias casas foram totalmente reformadas e transformadas em discotecas e lojas, algumas das quais serão saqueadas pelos personagens do filme. A história "trata de uma inexplicável epidemia de cegueira que gera um caos generalizado e revela o lado mais primitivo do ser humano", destacaram à Efe fontes da produtora uruguaia El Camino Films. Cerca de 300 uruguaios participam como extras, interpretando cegos. "Quando você é cego precisa adotar outra sensibilidade. Este papel certamente é um desafio do ponto de vista físico", destacou o ator americano Danny Glover, um dos protagonistas. "Aceitei o papel porque acho que é um filme muito especial", acrescentou, em declarações ao jornal uruguaio El Observador. Na opinião de Glover, "a história é impactante e fala sobre como nos relacionamos como seres humanos". "Quando perdemos um de nossos sentidos, devemos organizar nossa vida e a maneira como vivemos de uma forma totalmente diferente", acrescentou. "Acho que Saramago é um escritor extraordinário", afirmou o ator americano. Além de Glover, o filme, com um orçamento de US$ 20 milhões, conta com Julianne Moore, Mark Ruffalo, o mexicano Gael García Bernal, os brasileiros Plínio Soares, Alice Braga e Antonio Abujamra e os japoneses Yoshino Kimura e Yasuke Iseya.