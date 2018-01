Meia-irmã da atriz Drew Barrymore é achada morta perto de San Diego

Jessica Barrymore, de 47 anos, filha do ator John Drew Barrymore, morreu em National City, sul de San Diego, na terça-feira, dois dias antes do seu aniversário, disse o legista.

Uma emissora de televisão de San Diego informou que ela trabalhava em uma loja de animais.

A atriz Drew Barrymore, de 39 anos, estrela dos filmes "Scream" e "As Panteras", disse que não conhecia bem sua meia-irmã.

"Embora eu só tenha a encontrado brevemente, desejo a ela e seus entes queridos muita paz, estou muito triste com sua perda", disse Barrymore em um comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A KGTV, afiliada da emissora ABC em San Diego, informou que o corpo de Jessica foi encontrado por uma mulher, que disse que o carro estava bloqueando seu caminho e que dezenas de pílulas estavam espalhadas no banco do passageiro do veículo.

O pai das Barrymore, filho do astro de Hollywood John Barrymore, foi casado várias vezes. Ele morreu em 2004.

(Reportagem de Eric Kelsey)