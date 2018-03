Megapix monta operação para honrar início de filme após novela

Nos idos em que o SBT fazia isso, um slide congelado na tela avisava ao público que o programa seguinte só começaria após o fim da novela da Globo. No caso do Megapix, somos poupados do slide: uma equipe mede o tempo médio do capítulo em cada dia da semana e lê o resumo completo para calcular o prazo do filme anterior e seus intervalos.

O trabalho vem dando resultados no Ibope. O zapping após o folhetim é certo - ganha quem sabe aproveitar a troca de programa. "A gente consegue não brigar com esse hábito do brasileiro de ver novela", diz à coluna o gerente geral do Megapix, Sóvero Pereira. "Estamos aqui para fazer a grade para o consumidor final, toda noite uma emoção: pior do que quando a novela se arrasta é quando ela acaba de repente. Essa é a nossa diversão", brinca.

O filme das 22h/22h30 já carrega nas chamadas o anúncio: "veja logo após a novela". Além dos números do Ibope, o canal mede a temperatura da audiência pelas redes sociais. "A quem disse que não gosta de novela - e foram poucos -, a gente explicou que não deixa de contemplar esse público, porque também tem filme aqui antes da novela", diz Sóvero. "Mas assim não dá briga na família. E já tem concorrente fazendo o mesmo."