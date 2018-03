Megapix chega ao 7º ano de voz e cara novas

Se a vida começasse agora...

Dedé Teicher, Didi Wagner, Luisa Micheletti, Guilherme Guedes, Beto Lee, Rodrigo Pinto, Bruno De Luca, Dani Monteiro, Laura Vicente e Mari Cabral gravaram as chamadas do Multishow para transmissão do Rock in Rio na Cidade do Rock. Titi Muller e Jimmy London completam o time de apresentadores que estarão no evento em setembro.

O ‘Esquenta’ vai muito bem, obrigada, sem motivo para que a Globo mude o rumo do início de seus domingos. Desde janeiro, o programa de Regina Casé lidera o horário na média nacional, com 12 pontos de saldo, audiência 70% maior que a da 2.ª colocada.

... O programa se sai melhor em Florianópolis, onde está sua maior média do semestre (17 pontos), seguido pelo Rio (com 16 pontos), e soma mais público que todos os concorrentes da TV aberta juntos. Em São Paulo, a liderança se impõe com bem menos (10 pontos), mas isso já e 25% mais que a Record no horário.

"As mulheres sempre foram as que mais procuraram a terapia, mas, hoje, os homens perderam a timidez e o medo" Flávio Gikovate a João Dória Jr., hoje, na Band

latino-americanos que mais têm merecido a atenção dos investimentos da Kantar Media, grupo que agora controla o Ibope Media, está a Colômbia. A estabilidade política e econômica do país tem peso essencial nisso. O contrário ocorre com a Argentina.

Por falar em Argentina, o Brazilian TV Producers (BTVP), sigla criada para as ações internacionais da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPITV), traz ao País o Mediamorfosis, evento criado no país vizinho.

... O Mediamorfosis será nos dias 13 e 14 de agosto, em São Paulo, com debate sobre o impacto das novas tecnologias no modo de produzir e consumir conteúdo.

Ex-capitã da seleção brasileira de futebol, Elane surgirá no Esporte Espetacular deste domingo, 5, a bordo do ônibus BRT que dirige no Rio de Janeiro, atualmente. A ex-atleta, hoje motorista de ônibus, fez parte da primeira seleção feminina convocada pela CBF, em 1988 e jogou três Copas do Mundo, além da Olimpíada de Atlanta.

A Guerra do Paraguai é revisitada pelo canal History, com reprodução de batalhas, computação gráfica e entrevistas – incluindo o filósofo Mário Sérgio Cortella. Estreia dia 11, às 22 horas.