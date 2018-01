Megan Fox faz papel de um diabo em 'Garota Infernal'

O roteiro dessa trama juvenil foi assinado por Diablo Cody, que também é produtora executiva do filme, e é conhecida por ter recebido um Oscar em sua estreia como roteirista com "Juno". "Garota Infernal", dirigido por Karyn Kusama, é marcado por cenas picantes. Megan Fox aparece de roupas íntimas e chega a trocar beijos calientes com sua melhor amiga, a nerd Needy (Amanda Seyfrie, de "Mamma Mia!"). É ela quem narra as mudanças de Jennifer durante o filme. Sempre à sombra de Jennifer, Neddy tem no namorado Chip (Johnny Simmons de "Um Hotel Bom Pra Cachorro") seu contraponto à amiga maluca.

Fox, que há uma semana ganhou o prêmio de melhor atriz no Scream Awards pelo filme "Transformers: a Revolta dos Derrotados", teve de parar de tomar sol e engordar uns quilinhos para interpretar a diabólica criatura que se vinga dos homens matando-os e comendo suas entranhas. As informações são do Jornal da Tarde.