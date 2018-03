Megan Fox está pronta para fazer 'The Crossing'

Megan Fox atuará no papel principal do filme The Crossing, do estúdio Screen Gems. Byron Willinger e Philip de Blase escreveram o roteiro, no qual um casal que retorna de uma viagem de férias ao México tem o carro roubado e o marido sequestrado. A mulher (Megan Fox) precisa contrabandear heroína atravessando a fronteira para resgatá-lo.

Megan está estendendo projetos: ela atuará como ao lado de Mickey Rourke no drama Passion Plays, irá estrelar no faroeste Jonah Hex, da Warner Bros., e irá produzir o livro de comédia vendido em leilão Fathom da Fox Atomic.

Ela irá às telas na temporada de verão dos Estados Unidos com Transformers: A Vingança dos Derrotados, e como a jovem colegial do roteiro de Diablo Cody em Jennifer's Body.