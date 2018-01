Megan Fox é eleita a mulher mais sexy do mundo

A atriz Megan Fox foi eleita a mulher mais sexy do mundo em uma pesquisa online anual patrocinada pela revista masculina FHM. O ranking das 100 Mulheres Mais Sexy do Mundo em 2008, segundo informa a publicação nesta quinta-feira, 24, contou com o voto de 9,7 milhões de internautas. A modelo Alessandra Ambrósio, que ficou em 15.º lugar, está entre as brasileiras que entraram na lista. A top Gisele Bündchen conquistou a 22.ª posição. Megan, de 21 anos, que no ano passado estrelou Transformers - O Filme, arrebatou o título da também atriz Jessica Alba, de 26 anos, que caiu para a segunda posição, à frente de Keeley Hazell. A atriz canadense Elisha Cuthbert, que foi vista no ano passado no filme de horror Cativeiro, ficou em 4.º lugar, e a atriz Hayden Panettiere, da série Heroes, completou o Top 5 do ranking. "Megan Fox é a vencedora merecida do título da FHM este ano", disse o editor da revista, JR Futrell. "Ela é jovem, é sensual, é uma estrela em ascensão e tem um grande futuro pela frente." Megan estreou na lista em 2006, na 68.ª posição, e no ano passado ficou no 65.ª lugar. Mas o fato de ter estrelado Transformers, que arrecadou US$ 700 milhões nas bilheterias mundiais, lhe valeu grande destaque. As dez primeiras colocadas na lista incluem a atriz e e cantora Scarlett Johansson, de 23 anos, Cheryl Cole, Hilary Duff, Angelina Jolie e Keira Knightley. Entre os nomes que nunca antes constaram da lista está o de Victoria Beckham, a Posh Spice do grupo pop britânico Spice Girls, que mudou-se para Los Angeles no ano passado com seu marido, o jogador de futebol David Beckham. Ela entrou na 98.ª posição. Britney Spears, de 26 anos, cuja carreira anda enterrada sob uma avalanche de problemas pessoais e de saúde mental, conseguiu entrar para a lista apenas na 31.º posição. Foi uma queda marcante em relação a 2004, quando foi eleita a mulher mais sexy do mundo.