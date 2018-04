Médicos vão amputar perna da atriz Zsa Zsa Gabor

Gabor, de 93 anos, está gravemente doente desde meados do ano passado, quando fraturou a bacia em consequência de uma queda. Desde julho, já foi internada várias vezes no Centro Médico Ronald Reagan, da Universidade da Califórnia, Los Angeles.

Em novembro, tornou a ser hospitalizada por causa da suspeita de que um coágulo na perna direita pudesse se deslocar para o coração. Em 2 de janeiro, voltou à clínica por causa da gangrena em uma lesão infectada.

O porta-voz da atriz aposentada, John Blanchette, disse que só recentemente os médicos informaram a atriz sobre a possibilidade da amputação, e que nesta semana alertaram o marido dela, Frederic Prinz von Anhalt, de que a chance de sobrevivência da mulher era de "meio a meio."

Blanchette disse que na quarta-feira os médicos descobriram que a gangrena havia penetrado no osso, e que seria preciso amputar três quartos da perna, até um ponto acima do joelho.

"Eles disseram que seria muito perigoso, mas que não tinham outra opção. (A gangrena) de outra maneira a mataria", afirmou.

Gabor, nascida na Hungria, ficou conhecida por papéis em filmes na década de 1950, como "Moulin Rouge" e "Lili". Mas talvez seja mais conhecida por seu estilo de vida exuberante e pela coleção de maridos ricos que acumulou ao longo dos anos.

Junto com as irmãs Eva e Magda, ela foi uma presença constante nas festas de Hollywood e em programas de TV, onde, com seu forte sotaque, chamava todos de "dah-ling" (uma corruptela de "darling" -- "querido(a)").

Foi casada nove vezes, e em 1989 chegou a passar três dias presa por ter estapeado um policial de Beverly Hills que a parou numa blitz de trânsito.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)