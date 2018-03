Médicos tiram arame farpado e faca de peruano que comeu metais Médicos peruanos tiraram 17 objetos metálicos dos órgãos de um homem de 38 anos que ingeriu, entre outras coisas, pregos, um tampo de relógio e uma faca. Luiz Zarate foi levado por sua família a um hospital regional de Trujillo nesta semana, depois del reclamar de fortes dores no estômago. Os médicos tiraram raios-X de seu peito e descobriram os objetos. "Havia 17 objetos estranhos na altura do estômago e no cólon", disse o médico Julio Acevedo, um dos cirurgiões que operaram Zarate. As chapas mostram o esqueleto de Zarate repleto de objetos como parafusos, canetas, pinos e arame farpado. "Os objetos fizeram com que o estômago se expandisse", disse Acevedo. Os médicos disseram que Zarate tinha problemas mentais, mas não disseram por que ele comeu metal. (Reportagem de Carlos Valdez)