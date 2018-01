Médicos diminuem sedação de Chico Anysio para retirar respirador

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio, de 80 anos, continua internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 3.

A equipe médica que atende o humorista diminui a sedação para futuramente iniciar a retirada do respirador. No momento, o paciente respira com a ajuda de aparelhos e não há previsão de alta, de acordo com boletim divulgado pelo hospital.

Chico Anysio, que tem 80 anos, foi internado no dia 22 de dezembro de 2011 com febre, causada por uma pneumonia. No início do ano passado, ele ficou internado por três meses por causa de problemas cardiorrespiratórios. Em novembro, ele voltou ao hospital, com dores nas costas.