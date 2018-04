Médicos diminuem sedação de Chico Anysio

O comediante Chico Anysio, de 79 anos, permanece internado no CTI do Hospital Samaritano do Rio, mas já recebe sedação menor, informou boletim médico divulgado neste domingo pela assessoria do hospital.

Com aparente melhora, Chico voltou a interagir com a família através de mímicas.A pneumonia diagnosticada em seu pulmão direito continua regredindo.

O quadro de insuficiência cardíaca, que foi agravado pela infecção, está sob controle com uso de medicamentos, segundo o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues. O quadro clínico dele é considerado estável, porém grave. Não há previsão de alta.

Chico Anysio foi internado no dia 2 de dezembro, com falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana e ele foi submetido a angioplastia. Durante o período pós-operatório, Chico apresentou novo quadro de falta de ar e foi diagnosticado com um tamponamento cardíaco, quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio).