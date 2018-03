Médico que fez parto de Angelina admite ter sentido pressão

O médico que fez o parto dos gêmeos de Angelina Jolie e Brad Pitt no fim de semana admitiu que sentiu a pressão de estar tratando com um dos casais mais famosos do mundo. "Com certeza", respondeu Michel Sussman quando indagado pela rádio Europe 1 se estava nervoso antes da cirurgia. "Não era uma pressão em nível médico, porque pratico medicina há certo número de anos, mas é verdade que havia pressão devido à fama do casal", disse. Veja também: Angelina Jolie dá à luz gêmeos na França Grávida de gêmeos, Angelina é estrela em hospital francês Angelina Jolie quer adotar mais um filho, diz revista A premiada atriz Angelina Jolie deu à luz um menino, Knox Leon, e uma menina, Vivienne Marcheline, pouco antes das 20 horas (horário local) de sábado, 12, no hospital Lenval, na cidade de Nice, no sul da França. Pitt assistiu à cesariana. Agora, eles têm três filhos biológicos e três adotivos. Sussman afirmou ainda em entrevista que teve "a assistência de uma equipe totalmente competente, então as coisas aconteceram como eu queria: com simplicidade e eficiência." Dezenas de repórteres, cinegrafistas e fotógrafos estão acampados diante do hospital Lenval, no elegante calçadão à beira-mar Promenade des Anglais, para cobrir o nascimento dos gêmeos. Várias emissoras norte-americanas se somaram a eles nesta segunda-feira, 14, se preparando para uma coletiva de imprensa programada para a terça-feira e para o momento em que o casal deve deixar o hospital, de carro ou helicóptero. O jornal Nice Matin, que no domingo foi o primeiro a noticiar o nascimento dos gêmeos, dedicou várias páginas ao fato em sua edição desta segunda e incluiu uma foto de Brad Pitt e do prefeito de Nice, Christian Estrosi, assinando as certidões de nascimento dos bebês. Vivienne Marcheline veio ao mundo pesando 2,27 quilos, enquanto Knox Leon pesava 2,28 quilos. Marcheline era o nome da mãe de Angelina Jolie, também atriz, que morreu de câncer no ano passado. Michel Sussmann disse que Brad Pitt ficou "perfeitamente calmo" durante a cirurgia e que ele e Angelina são "pai e mãe exemplares". "Pessoas de grande simplicidade e gentileza. Ela é uma paciente que foi totalmente obediente, calma e bondosa", acrescentou. Mas a passagem de Angelina Jolie pelo hospital foi longe de normal. Ela chegou no final de junho, vinda de helicóptero de uma mansão na Provença onde ela e Pitt estavam hospedados com seus quatro outros filhos - Maddox, Pax, Zahara e Shiloh. De acordo com fontes no hospital, o quinto andar do prédio foi reservado inteiramente para o casal e seus acompanhantes. O Nice Matin divulgou que o casal vendeu os direitos exclusivos sobre as primeiras fotos dos gêmeos a uma revista americana não identificada por US$ 11 milhões e que o dinheiro será dado a organizações de caridade. Angelina e Pitt fizeram um acordo semelhante em 2006 com a revista People, que, na época, teria pago US$ 4,1 milhões pelos direitos sobre as fotos de Shiloh nos EUA. Especialistas estimaram que os direitos mundiais sobre aquelas imagens valeram entre US$ 5 e 7 milhões.