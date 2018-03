Medalha francesa para Tim Burton O cineasta americano Tim Burton recebeu ontem a medalha das Artes e Letras do ministério da Cultura da França. O ministro Frederic Mitterrand concedeu a honra ao diretor em reconhecimento à sua contribuição ao cinema, com filmes como Edward Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver e Alice no País das Maravilhas, que está previsto para estrear no Brasil em 23 de abril. Na cerimônia, em que Burton estava acompanhado de sua companheira, a atriz britânica Helena Bonham Carter, a francesa Marion Cottilard também foi homenageada. / AP