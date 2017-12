MEC financia projetos de teatro em universidades federais As instituições federais de ensino superior têm até o próximo dia 27 de setembro para apresentar projetos na área de teatro e concorrer aos recursos públicos do programa Jovens Artistas. Neste ano, o programa vai distribuir R$ 300 mil. Cada instituição pode concorrer com mais de um projeto e o valor máximo do repasse por projeto será de R$ 30 mil. De acordo com o Ministério da Educação, para participar da seleção e concorrer aos recursos públicos, o projeto deverá atender, pelo menos, a dois itens: montar e apresentar um espetáculo de teatro e prever uma ou mais atividades (oficina, mesa-redonda, seminário ou debate sobre questões culturais, políticas, sociais e estéticas da atualidade). O programa será desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior. Para inscrever um projeto, a instituição deve preencher um formulário, disponível no site o MEC.