McQuen recebe tributo em Londres

Meses depois de sua morte, o estilista Alexander McQueen recebeu homenagem ontem realizada por figuras importantes do mundo da moda. A cerimônia realizada na catedral de Saint Paul"s, em Londres, teve a presença de modelos como Kate Moss e Naomi Campbell, a estilista Stella McCartney e a atriz Sarah Jessica Parker. Quem também participou do tributo foi a cantora islandesa Björk, que interpretou a canção Gloomy Sunday, além do pianista Michael Nyman, com a música The Heart Asks Pleasure First. McQueen foi encontrado morto, aos 40 anos, em 11 de fevereiro, poucos dias antes do início da Semana de Moda de Londres.