Mccoy abre, Mike Stern encerra As atrações principais da Mimo começaram mornas, com apresentações do pianista caribenho Mário Canonge e da trupe francesa de jazz cigano, Selmer # 607, na sexta e no sábado. Em meio a chuvas que iam e vinham à mercê dos ventos recifenses, Canonge animou a plateia da Igreja da Sé, tocando mescla popular de jazz contemporâneo e ritmos caribenhos. Os franceses, guardiães da tradição manouche de Django Reinhardt, agradaram com o característico pulsar, semelhante ao som de uma locomotiva, do mestre guitarrista.