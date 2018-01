McCartney vai promover mostra de fotos de sua mulher falecida O ex-Beatle Paul McCartney vai promover em abril uma exposição das fotos de sua falecida mulher, Linda, informou na terça-feira a galeria James Hyman, de Londres. "Uma exposição apresentando toda a gama do trabalho fotográfico de Linda é algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, obviamente, estou muito satisfeito porque a mostra vai acontecer", disse em comunicado o cantor de 65 anos. "James Hyman, minha filha Mary e eu estamos trabalhando nisso há três anos, e o resultado é uma seleção muito sensível de trabalhos que realmente demonstram a prodigiosa produção fotográfica de Linda." "As fotos não apenas ilustram seu talento incrível como artista, mas também o fato de ela ter sido uma pessoa muito ligada à cultura de seu tempo e que não tinha medo de desafiar ela própria ou o sujeito das fotos." A exposição vai incluir fotos feitas entre os anos 1960 e o final da década de 1990, incluindo muitos trabalhos raramente vistos até hoje. Haverá retratos de Jim Morrison, Janis Joplin, John Lennon e Mick Jagger, além de paisagens, interiores e imagens de vida familiar. As fotos serão postas à venda em edições limitadas e serão autenticadas com um certificado assinado por McCartney. A mostra ficará aberta entre 24 de abril e 7 de junho. Paul e Linda se casaram em 1969 e tiveram três filhos juntos. Linda morreu em 1998, depois de uma longa batalha contra o câncer. Em 2002, Paul McCartney se casou com Heather Mills, mas o casal se separou em 2006 e está agora no meio de um divórcio litigioso. McCartney e Mills têm uma filha.