McCartney, Hendrix e Miles em LP misterioso Um telegrama esquecido chamou a atenção esta semana, ao revelar que Paul McCartney poderia ter gravado um disco com Jimi Hendrix e Miles Davis. "Vamos gravar um LP neste fim de semana", telegrafa o guitarrista, no documento que está no Hard Rock Café de Praga. "Que tal passar por lá e tocar contrabaixo". Não se sabe se Paul teria voado de Londres a Nova York para entrar no estúdio. Um assessor respondeu e disse que o músico estava em férias. A parceria que não aconteceu (por motivos financeiros) entre Davis e Hendrix é lamentada há décadas. / AP