McCartney falta ao seu processo de divórcio nesta manhã

O ex-beatle Paul McCartney não compareceu pessoalmente na manhã desta segunda-feira, 18, ao seu processo de divórcio com a ex-modelo Heather Mills, que teve início na segunda-feira da semana passada na Corte Superior de Londres. O cantor, que será representado por seus advogados, está ensaiando para sua apresentação na cerimônia de entrega dos prêmios musicais Brit Awards, que será nesta quarta-feira. Heather, que está representando a si mesma no processo contra McCartney, compareceu ao tribunal com várias caixas de documentos. A audiência está sendo feita a portas fechadas e acredita-se que a ex-modelo deveria responder nesta quarta aos argumentos feitos na semana passada pela defesa de McCartney. De acordo com a imprensa britânica, McCartney e Heather não chegaram a nenhum acordo, porém, nesta manhã circularam rumores de que Heather informaria ao juiz que aceita um suposto acordo de divórcio de 50 milhões de libras (67 milhões de euros). O juiz deverá decidir que parte da fortuna de McCartney, que é avaliada em 825 milhões de libras (1105 milhões de euros), sua ex-mulher tem direito e também irá impor determinadas condições ao casal, que tem uma filha pequena fruto de quatro anos de união.