McCartney é visto em passeio romântico com Rosanna Arquette

O ex-beatle Paul McCartney foi visto em um "passeio romântico" em Londres com a atriz americana Rosanna Arquette, a qual o jornal News of the World qualificou de "sósia" de sua ex-esposa Heather Mills. Segundo o periódico, as fotos que publica neste domingo, 25, surpreenderão a multimilionária Nancy Shevell, uma velha amiga com quem McCartney havia sido visto recentemente. Shevell, no entanto, se viu obrigada a celebrar seu 48º aniversário sem a presença de McCartney, que se encontra imerso em um custoso processo de divórcio de Mills, com quem tem uma filha pequena. Segundo o periódico, McCartney foi visto, no último domingo, buscando Arquette, de 48 anos com seu automóvel, com quem retornou a sua casa, no bairro londrino de St. John's Wood. O casal ficou mais de duas horas na casa do músico, e então deixou o local, outra vez de carro, e com a atriz escondida na parte de trás do veículo. Doze horas depois, Arquette, que se divorciou três vezes e tem uma filha, voltou à casa do músico, informa o periódico, e o casal foi então passear tranqüilamente em um parque no bairro de Hampstead, no norte de Londres, um dos destinos favoritos dos londrinos. Segundo o News of the World, o ex-beatle começou a cortejar Rosanna Arquette em uma festa realizada em Nova York, em junho.