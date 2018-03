McCartney diz desejar relação cordial com sua ex-esposa

O músico Paul McCartney quer manter uma boa e cordial relação com sua ex-esposa Heather Mills após o final da feroz batalha de divórcio que mantiveram. "Paul não quer ficar em guerra" com Mills, sobretudo pela filha do casamento, Beatrice, de 4 anos, disse ao "Daily Mirror" um amigo do ex-Beatle. Heather Mills terá que se contentar, segundo decidiu o juiz, com 24.3 milhões de libras, por seus quatro anos de casamento ao invés dos 125 milhões (159 milhões de euros) que reivindicava. "Paul é no fundo um velho hippie, fiel aos princípios dos anos 60: amor, paz e entendimento", declarou o amigo. "Pode parecer estranho após tudo o que Heather o fez sofrer, mas fará o impossível para que continuem sendo amigos. Não quer a guerra, mas seguir com sua vida, concentrar-se em Beatrice e virar a página", acrescentou. O juiz que se ocupou do caso criticou Heather Mills por ter prestado, durante o julgamento, um testemunho "inconsistente e inexato" e que "não foi totalmente sincero". Paul McCartney acredita que foi justiçado com o veredicto propício do juiz e, segundo disse a seus amigos, acha que Heather Mills teve a culpa por prolongar um divórcio que poderia ser resolvido a qualquer momento se ela quisesse. O músico, dizem seus amigos, "manteve durante todo o tempo um digno silêncio" frente às acusações que lhe lançou a ex-modelo através da imprensa e agora o juiz lhe deu a razão. Suas filhas do casamento anterior, Stella, de 36 anos, e Mary, de 37, se sentiram especialmente frustradas, segundo o jornal, pelo fato de seu pai não ter respondido em público a estas acusações. Segundo o "Daily Mirror", Heather Mills contratou agora a advogada americana Gloria Alfred para que a ajude a melhorar sua imagem nos Estados Unidos. EFE