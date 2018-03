McCain se junta a Sarah Palin falsa no 'Saturday Night Live' Um John McCain real e uma Sarah Palin falsa trocaram piadas no sábado, quando o presidente do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos saiu do ritmo de campanha para participar do programa televisivo de comédia "Saturday Night Live". Com as eleições acontecendo em três dias, McCain brincou dizendo que pode recorrer a uma estratégia chamada de "o maverick duplo". "É quando eu fico totalmente guerreiro e assusto todo mundo, mesmo os mavericks regulares", disse ele. McCain caçoou da falta de fundos de sua campanha e fez algumas provocações ao rival Barack Obama no quadro de abertura do programa, com a atriz Tina Fey, cuja imitação da companheira de campanha de McCain Sarah Palin ajudou o programa do canal NBC a conquistar fortes pontos de audiência nesta temporada. McCain brincou dizendo que, enquanto Obama adquiriu um bloco de meia hora de transmissão nas maiores redes de TV na última semana, sua campanha só conseguiu bancar uma aparição no canal de compras à domicílio QVC. "Será que eu não gostaria de estar em três grandes redes de televisão? Claro que sim. Mas eu sou um verdadeiro Maverick, um Republicano sem dinheiro", disse ele. A última vez que McCain apareceu no "Saturday Night Live" foi em maio, quando fez brincadeiras sobre a sua idade e pediu que Obama e a senadora por Nova York Hillary Clinton prolongassem a batalha pela nomeação do candidato democrata.