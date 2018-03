McCain defende Palin contra piadas de Letterman

O apresentador do programa da CBS "Late Show with David Letterman" incitou a ira de Palin esta semana ao fazer piadas sobre sua visita a Nova York na semana passada.

Letterman brincou que uma filha de Palin, supostamente Bristol, de 18 anos, fez sexo com a estrela do time de beisebol New York Yankees Alex Rodriguez durante um jogo assistido pela ex-candidata a vice-presidente.

Bristol deu à luz a um bebê no ano passado de seu ex-noivo.

"Eu não entendo por que Letterman diria aquilo sobre uma jovem mulher", disse McCain durante uma entrevista por telefone na quinta-feira. "Eles (os Palins) merecem algum tipo de proteção ao ser o alvo de apresentadores do horário nobre."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palin, que estava visitando Nova York com sua filha de 14 anos, Willow, acusou Letterman de ter feito "comentários sexualmente pervertidos".

A governadora do Alasca foi candidata a vice-presidente na eleição do ano passado na chapa republicana encabeçada por McCain.

(Reportagem de Steve Holland)