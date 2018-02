McCafee trata da mídia superficial no livro 'Exclusiva'

Annalena McCafee é uma mulher de fibra. Superou duas vezes o câncer, aos 20 e aos 30 anos, apoiou o marido quando a primeira mulher fugiu com o filho mais novo para a França e, sem medo de ter um premiado romancista concorrente em casa, estreia como autora de livros para adultos com "Exclusiva", após publicar oito livros infantis, alguns traduzidos para o francês, o alemão e o holandês.

A autora, casada há 15 anos com McEwan, foi editora do "Guardian Review" até julho de 2006. Passou 30 anos militando na imprensa e foi jurada de importantes prêmios literários (o Orange Prize, entre outros). Experiente, ela conta, em "Exclusiva", como viu as mudanças nos grandes jornais após o advento da internet, mas não de forma ensaística. É por meio do embate entre uma veterana repórter e uma novata que a escritora descreve o sórdido mundo dos tabloides ingleses, alguns processados por invadir a privacidade de pessoas públicas.

As duas representam duas gerações e dois estilos de jornalismo. Tamara, a mais jovem, é encarregada de traçar o perfil de Honor, espécie de Oriana Fallaci da imprensa inglesa. Inexperiente e também ignorante, faz perguntas impertinentes que irritam sua entrevistada. Annalena McCafee conta essa história com muito humor no romance "Exclusiva" (The Spoiler), que chega nesta quarta às livrarias. A autora vem para a Flip com o marido Ian McEwan. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

EXCLUSIVA

Autora: Annalena McAfee. Tradução: Angela Pessoa, Luiz Araújo.

Editora: Companhia das Letras (418 págs., R$ 54).

Obra deve chegar nesta quarta às livrarias