MC cobra RedeTV!

A RedeTV! está sendo processada pelo Ministério das Comunicações, acusada de praticar a multiprogramação na TV digital. O órgão, que estava investigando a rede desde janeiro, recebeu parecer da Agência Nacional de Comunicações (Anatel) confirmando a prática ilegal da emissora e deu entrada no processo.

A RedeTV! esta exibindo em seu canal digital uma programação diferente da do seu canal analógico, o que foi expressamente proibido pelo governo federal. Em decreto sobre a nova tecnologia, está claro que durante o período de transição da TV analógica para a digital as emissoras devem seguir com programação simultânea - incluindo comerciais - nos dois canais. Em seu sinal digital, a RedeTV! não exibe os programas concessionários, atrações que locam espaço no canal.

Segundo o Ministério, o processo aguarda agora a defesa da emissora para seguir em análise. Depois de publicada uma sentença, a Rede TV! ainda poderá recorrer e recorrer... E lá se vai tempo.

Procurada, a RedeTV! informa, via assessoria de imprensa, que já prestou esclarecimento ao ministério, e aguarda parecer.