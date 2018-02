'Mazzaropi' é selecionado para festival em Portugal O documentário Mazzaropi, dirigido por Celso Sabadin, foi selecionado para a 4.ª edição do FESTin, a ser realizado entre os dias 3 e 10 de abril, em Lisboa. Registro sobre a vida e a obra do ator e cineasta Amácio Mazzaropi (1912-1981), o filme fará parte da mostra Maratona de Documentários, nova categoria do festival.