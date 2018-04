Max Roach, lendário baterista de jazz, morre aos 83 O baterista Max Roach, que ajudou a revolucionar o jazz ao criar o rapidíssimo estilo bebop ao lado de figuras como Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Clifford Brown, morreu aos 83 anos, informou a gravadora Blue Note na quinta-feira. A Blue Note não citou a causa da morte de Roach, que faleceu na quarta-feira, em Nova York, enquanto dormia. O baterista assegurou seu lugar no panteão do jazz ao redefinir o papel da percussão nesse gênero, durante a ascensão do bebop no fim dos anos 1940 e começo dos 50. Antes do bebop, o jazz era primariamente uma música de "swing", tocada em salões de baile, e os bateristas serviam apenas para marcar o tempo para a banda, conforme lembrou Cem Kurosman, assessor de imprensa da Blue Note. Roach mudou isso ao deixar a cargo dos pratos a função de marcar o tempo, permitindo que os tambores assumissem tarefas mais expressivas e importantes. Nesse processo, contribuiu para a transformação do jazz de uma música popular dançante para uma forma de arte que costuma ser apreciada por fãs sentados, em clubes, segundo Kurosman. O baterista também foi um ativista dos direitos civis e, como tal, levou a política para dentro da música. Em 1960, ele criou "We Insist! Max Roach''s Freedom Now Suite", uma peça em sete partes, com a participação da cantora Abbey Lincoln, que falava da escravidão e do racismo nos EUA. O quinteto que ele ajudou a fundar em 1954 com Clifford Brown é considerado uma das formações mais clássicas do jazz. Após a morte de Brown, num acidente de carro junto com o colega de banda Richie Powell, em 1956, Roach teve suas próprias formações, que incluíam grandes estrelas do jazz. Ele também gravou com a filha, Maxine, violinista de jazz. Roach participou de várias gravações antológicas do bebop, acompanhando Parker, Gillespie, Miles Davis e os pianistas Bud Powell e Thelonius Monk. (Por Helen Chernikoff)