Max é o vencedor do 'BBB9' e fatura R$ 1 milhão

"Pretendo aplicar e investir no meu projeto. Tenho dois sonhos que é criar um estúdio de animação 3D e outro de tatuagem. E mais, eu quero concluir a casa da minha família", disse o participante, ao responder o que faria se saísse vencedor do BBB9. "Ai, eu não sei o que dizer. Não caiu a ficha", conseguiu dizer, quase que engasgado, ao apresentador Pedro Bial. "Eu ganhei", gritou por último ao público.

A disputa entre os brothers foi acirrada. Desde domingo, quando o paredão foi formado, pesquisas na internet indicavam que o público estava divido entre os amigos do lado B. A popuzada Priscila foi a primeira a chegar a finalíssima por levar a última liderança da edição e por vezes aparecia como favorita nas pesquisas. Com Max no paredão, encarando Ana Carolina, a gaúcha Francine automaticamente conquistou, de lambuja, uma vaga na final pela disputa do prêmio - Max, o milionário, eliminou Ana Carolina no paredão de domingo, com 58% dos votos.

A edição de ontem foi embalada por um show da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, para surpresa do público acostumado a ver bandas jovens no encerramento da edição. O encerramento contou também com a presença dos 17 participantes do reality - entre eles Naiá, Milena e Ana Carolina - e exibiu os melhores momentos da edição, com os barracos de maior destaque, é claro. As informações são do Jornal da Tarde.