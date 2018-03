Max e Ana ganham destaque na reta final do 'BBB9'

A mãe de Max, Clara Porto, vem perdendo o sono com o confinamento conflituoso do filho. "Eu fico chateada de escutar o povo falando que ele é frio e calculista. Ele está sendo perseguido, e não a Ana. Ela só se faz de vítima das situações", opina.

Segundo Bruna Presmic, amiga há quatro anos de Max, o jogador só esconde os sentimentos por estratégia - e por ter sofrido muito com relacionamentos anteriores. "Quando ele foi escolhido para o programa, me disse que não iria namorar ou fazer amizades, só jogar. Mas ele não aguenta. Adora cuidar dos amigos e da namorada com quem está. No último namoro, chegou a mudar de casa para viver melhor com a menina. Mas passou um tempo e ela o trocou por outro", conta. "Talvez este seja o motivo de ele ser tão arisco com a Francine. O Max não está disposto a sofrer mais com as mulheres", completa Bruna.

Apesar do relacionamento com Fran ter causado problemas para o jogador, a mãe Clara prefere a jovem a Flávio. "O gaúcho não está sendo amigo de verdade com meu filho. Na próxima oportunidade, ele detona o Max. Se meu filho não pegar a próxima liderança, vai para o paredão. Espero que não seja com a Ana."

Bruna concorda com Clara. "A Ana se tornou uma candidata forte não sei por qual razão. Se o Max enfrentá-la na berlinda, ele sai, porque é inexplicável uma pessoa como a Josi, que não tinha rejeição, sair com 68% dos 40 mil votos." Na semana passada, foi especulado que a família da catarinense Ana Carolina estaria pagando lan houses para ajudar na votação pela saída dos adversários da loira no paredão. A mãe de Ana, Elsa Medeiros, desmente tudo. As informações são do Jornal da Tarde.