Mautner e o tempo a seu favor

Os shows de Jorge Mautner neste fim de semana na Casa de Francisca, como de hábito, não terão só música, mas também poesia e textos filosóficos. "A música ocupa um espaço imenso, como sempre ocupou no meu trabalho, ainda mais a música popular do Brasil, em que a letra substitui muitas vezes a poesia e a literatura. Sempre falo da importância disso no Brasil, que foi construído por poesia e música, desde os jesuítas, o cururu e o cateretê em São Paulo. Metade dos dias do ano era feriado para que a casa grande descesse para ouvir a senzala, milhares de índios e milhares de negros escravos tocando e mandando recados. É inédito e original. Sem esse equilíbrio, seria impossível a evolução do Brasil", pontua.

Este ano ainda sairão dois trabalhos novos de Mautner. "Estou realizando um clube cívico cultural democrático hiper-tropicalista da Amálgama do Brasil Universal. Essa palestra de sábado é a primeira a tratar desse assunto. E os dois produtos que vão sair este ano são decorrência disso tudo", diz. O primeiro é um programa na TV Brasil todas as terças-feiras, às 20 horas, chamado Oncotô. "Oncontô é mineirês, né? São jovens poetas, homens e mulheres, que vão procurando os tesouros culturais do Brasil, definidos pela amálgama de José Bonifácio de Andrada e Silva em 1923, que eu retomo."

Entre esses poetas estão Omar Salomão (filho de Waly Salomão), Ericson Pires, Julia Barreto, Paula de Souza. "Conversamos com eles sobre essa visão que acentua a miscigenação e a mistura, mas resulta na amálgama. Começou com os Estados nordestinos. São 28 programas que fiz, mas já encomendaram 52 para o ano que vem, incluindo os Estados fronteiriços. Também vamos ter os primeiros sintomas dos nossos vizinhos do Peru, da Bolívia, do Paraguai, isso seguindo José Bonifácio quase ao pé da letra, que toda arte moderna é amálgama, a antropofagia de Oswald de Andrade, em tom de fúria, e o tropicalismo, que é sua plenitude."

Mautner também lança um trabalho em edição dupla, resultado de suas palestras com Nelson Jacobina e interações literomusicais nos Pontos de Cultura, criados por Gilberto Gil quando era ministro. "Nesses encontros nós nos adaptávamos a cada fenômeno regional musical e esse trabalho resultou no encontro de um Pontão (um Ponto de Cultura que reúne vários outros) em Nazaré da Mata, em Pernambuco", conta. Contemplado pela Funarte com o prêmio de interações estéticas, o trabalho, que se chama Maracatu Atômico Kaosnavial, sai em CD e DVD.

Dedicado a mestre Salu e ao maracatu de Nazaré da Mata, o material foi gravado in loco, ao ar livre, em 2009, com regência do Maestro Duda. O lançamento, previsto para o fim do ano, vai ser marcado por uma série de shows. Outro produto cultural que coloca Mautner em nova evidência é o filme de Pedro Bial, Filho do Holocausto, com trechos de seu livro no qual foi baseado, participações de Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando suas músicas. O longa-metragem, previsto para entrar em circulação neste semestre, também terá versões em CD e DVD.

Um dos últimos intelectuais vivos - e dos mais brilhantes - de sua geração, Mautner começou a escrever primeiro livro em 1956, Deus da Chuva e da Morte, quando criou o Partido do Kaos no ateliê do artista plástico Aguilar.

Mautner pretende lançar uma caixa de CDs em 2012, incluindo dois discos independentes inéditos no Brasil (leia mais ao lado). Com o tempo a seu favor, ele vem sendo (re)descoberto por artistas e público jovens, incluindo as cantoras Márcia Castro e Nina Becker, colega dele na Orquestra Imperial, em cujos shows é sempre reverenciado. "Eu me sinto totalmente feliz com essa garotada que tem os neurônios organizados nessas ideias de simultaneidade. Meu público é tudo garotada mesmo, como acontece com Gil, Caetano. Todos já prevíamos isso, éramos profetas dessa época de agora."

JORGE MAUTNER

Casa de Francisca. Rua José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, telefone 3052-0547. 6ª e sáb., às 22h30; dom., às 21 h. R$ 80.