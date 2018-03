Mautner comemora 70 anos em show em São Paulo

De acordo o comunicado da assessoria de imprensa, a abertura do show fica por conta de Marcio Tucunduva, cantor, compositor e guitarrista, que teve como padrinho musical Raul Seixas. Fã e vizinho do roqueiro em São Paulo, aos 13 anos Marcio bateu à porta do artista e foi recebido com muita simpatia. Tomou aulas de violão, gravou fitas caseiras cantando ao lado do mestre e seguiu Raul no estúdio durante a gravação de seu penúltimo disco. Foi também Raul quem o estimulou a compor. Depois de morar um ano no Rio de Janeiro e ter musicas gravadas pela Cor do Som e na trilha sonora de novela da Globo, ele apresenta suas músicas autorais.

JORGE MAUTNER

Show de abertura com Marcio Tucunduva

Entrada $25

Porta 23h / Show 0h

Studio SP

Rua Augusta, 591 - Consolação

Tel/Fax: (11) 3129.7040

Classificação etária - 18 anos

studiosp@studiosp.org

http://twitter.com/studiosp